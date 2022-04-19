Молодые родители расписались в перинатальном центре Балашихи

Жительница Балашихи вышла замуж прямо в Московском областном перинатальном центре в день выписки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Юлия родила двоих сыновей Степана и Михаила. Но из-за того, что женщина провела много времени до родов на лечении в стационаре, пара не смогла сыграть свадьбу.

Паре предложили провести торжественную церемонию прямо в удаленном кабинете ЗАГС в перинатальном центре.

Возможность заключить брак прямо в родовспомогательном учреждении появилась в августе прошлого года. Непосредственно в роддоме женщина может получить 12 различных видов услуг.

«За это время возможность заключить брак прямо в роддоме воспользовались порядка 80 пар. Уверена, что удобство и экономия времени очень кстати для молодых родителей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Молодая мама и супруга Юлия поблагодарила весь персонал перинатального центра за отзывчивость и профессионализм и за то, что помогли ей выносить сыновей. Она также отметила удобство получения всех документов на детей до выписки прямо в роддоме.