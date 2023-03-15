Подмосковье 15 марта 2023, 16:22 Молодые предприниматели Подмосковья смогут получать гранты до миллиона рублей повторно

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Молодые предприниматели Подмосковья в возрасте от 14 до 25 лет смогут получать гранты размером до миллиона рублей раз в три года. До этого максимальная сумма субсидии составляла 500 тысяч рублей, а получить ее можно было однократно. Первый конкурс грантов для молодых предпринимателей прошел в 2022 году.

Чтобы получить грант повторно, необходимо успешно реализовать первую субсидию. Кроме того, нужно пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес». Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

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«С начала года число субъектов МСП в Московской области выросло более чем на семь тысяч и сегодня превышает уже 418 тысяч. Это в том числе и молодые предприниматели», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Она также подчеркнула, что в прошлом году получателями грантов стали около 80 предпринимателей Подмосковья до 25 лет.

Ознакомиться с подробной информацией о бизнесе Московской области можно на инвестиционном портале Московской области и в Telegram-канале «Мой бизнес» Подмосковье.

Из-за особой экономической ситуации бизнес Подмосковья испытывает ряд трудностей, часть из которых связана с логистикой. Чтобы бизнес смог преодолеть их, регион продолжит поддерживать общение с предпринимателями, заявил губернатор Андрей Воробьев.

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