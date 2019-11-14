На страже красоты. Молодые парикмахеры посоревнуются на WorldSkills в Солнечногорске

В Московской области продолжается региональный чемпионат WorldSkills Russia. В Солнечногорске ребята соревнуются в колледже «Подмосковье». На сей раз им предстоит показать свои навыки в парикмахерском деле.

Стать парикмахером Ирина мечтала с пяти лет. Сначала экспериментировала на родных и подругах. Позже решила посвятить этому делу всю жизнь. Теперь учится в колледже «Подмосковье». А чтобы заявить о своем таланте на весь мир, успешно прошла отбор на региональный чемпионат WorldSkills Russia. Оттачивать навыки перед серьезным испытанием пришлось на манекене. Рассчитывает только на победу.

Источник фото: телеканал «360»

За первое место девушке придется побороться с другими студентками из Подмосковья. Соревноваться будут пять участниц из Клина, Павловского Посада, Можайска, Серпухова и Электростали. И за два дня они должны показать все, на что способны.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас немножко другие конкурсанты, они, мне кажется, более подготовленные, чем в прошлые годы. Наверное, с ростом и познанием экспертов растут и наши чемпионы», — отметила Людмила Морозова, эксперт регионального чемпионата WorldSkills Russia.

Источник фото: телеканал «360»

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Все задания будущие парикмахеры выполняют на время. Оценивать будут по всей строгости. Нужно виртуозно владеть инструментами, соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте, не забывать о безопасности и комфорте клиента. Лучших могут приметить будущие работодатели. Победит же только одна из участниц. Она-то и представит Подмосковье в VIII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Новокузнецке в следующем году.