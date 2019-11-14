На страже красоты. Молодые парикмахеры посоревнуются на WorldSkills в Солнечногорске
Стать парикмахером Ирина мечтала с пяти лет. Сначала экспериментировала на родных и подругах. Позже решила посвятить этому делу всю жизнь. Теперь учится в колледже «Подмосковье». А чтобы заявить о своем таланте на весь мир, успешно прошла отбор на региональный чемпионат WorldSkills Russia. Оттачивать навыки перед серьезным испытанием пришлось на манекене. Рассчитывает только на победу.
За первое место девушке придется побороться с другими студентками из Подмосковья. Соревноваться будут пять участниц из Клина, Павловского Посада, Можайска, Серпухова и Электростали. И за два дня они должны показать все, на что способны.
«Сейчас немножко другие конкурсанты, они, мне кажется, более подготовленные, чем в прошлые годы. Наверное, с ростом и познанием экспертов растут и наши чемпионы», — отметила Людмила Морозова, эксперт регионального чемпионата WorldSkills Russia.
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Все задания будущие парикмахеры выполняют на время. Оценивать будут по всей строгости. Нужно виртуозно владеть инструментами, соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте, не забывать о безопасности и комфорте клиента. Лучших могут приметить будущие работодатели. Победит же только одна из участниц. Она-то и представит Подмосковье в VIII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Новокузнецке в следующем году.