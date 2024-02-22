Подмосковье 22 февраля 2024, 13:10 Молодые музыканты исполнят произведения Глинки в музее-заповеднике Чайковского Музей-заповедник П.И. Чайковского

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Молодые музыканты исполнят произведения М. И. Глинки в государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского. Концерт, посвященный 220-летию со дня рождения крупнейшего русского композитора, состоится 24 февраля

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в концерте прозвучат арии из двух опер М. И. Глинки — «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». Студенты Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории исполнят романсы, а также сочинения самых разных жанров.

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Также любители музыки услышат несколько отдельных частей Альтовой сонаты, Патетического трио, Большого секстета для струнных и фортепиано, Вариации на тему Моцарта для арфы, Вариации на шотландскую тему для фортепиано.

Концерт начнется в 15:00, билеты можно приобрести в том числе и по «Пушкинской карте».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день.

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