Подмосковье 11 мая 2023, 17:28 Молодые липы высадят в сквере имени Пушкина в Воскресенске на акции «Лес Победы»

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Воскресенск присоединится к акции «Лес Победы». Главной площадкой станет сквер Пушкина, где посадят молодые липы.

Ежегодная акция «Лес Победы» стартует 13 мая, в 11:00. Участие в ней примут юнармейцы, школьники, волонтеры, жители округа и сотрудники администрации Воскресенска.

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Адреса всех площадок акции и контакты ответственных лиц можно найти в разделе «Сохраним лес — 2023» на геопортале Подмосковья.

«„Лес Победы“ напоминает нам о подвиге воинов, защищавших Родину, и позволяет участникам внести вклад в улучшение экологии: сделать округ еще зеленее, а воздух в нем — еще чище», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

За время существования акции в Воскресенске высадили более 13 тысяч деревьев и кустарников.

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