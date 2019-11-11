Коронные рецепты и свежий хлеб. Молодые кулинары посоревнуются на WorldSkills Russia в Солнечногорске

VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стартовал в Подмосковье. Соревнования проходят на 31 площадке региона. Одной из них станет колледж «Подмосковье» в деревне Ложки Солнечногорского округа. В этот раз участники похвастаются кулинарными навыками.

Стать кулинаром студент колледжа Павел Агапов решил еще в 11 лет. Захотел продолжить семейную династию. Теперь, как и его мама-повар, готовит виртуозно. Лучше всего получается печь хлеб.

Источник фото: телеканал «360»

«Нужно полностью отдавать всю душу, быть душевным, разговаривать с хлебом. Еще у меня мечта была с детства открыть свою пекарню», — сказал Павел.

Сейчас будущий пекарь ломает голову над собственным коронным рецептом. Раскрыть его он пока не готов, зато без стеснения делиться, как не прогадать с ингредиентами.

Источник фото: телеканал «360»

«Нужно соответствовать правильному выбору ингредиентов, правильным пропорциям, даже того же молока по соотношению к муке, масла, яиц, сахара, соли, дрожжей. И чтобы у нас все получилось, нам нужно примерно килограмм муки, именно килограмм муки, чтобы тесто не было не очень плотным и не очень жидким», — рассказал студент.

Во время конкурса «Молодые профессионалы» Павел будет соревноваться с другими участниками. Всем предстоит и хлеб печь, и брецели готовить, и французское тесто бриош. Их умения оценят мастеровитые эксперты. Посоревнуются в мастерстве также кондитеры и повара. Всего в колледже собралось 15 участников из Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

«Участие в региональном чемпионате WorldSkills позволяет студентам совершенствовать свои навыки, умения и компетенции. В каждой профессии есть свои независимые эксперты из числа работодателей, которые присутствуют на нашем чемпионате, естественно обращают внимание на лучших конкурсантов», — отметила Евгения Горячева, заместитель руководителя структурного подразделения колледжа «Подмосковье».

Источник фото: телеканал «360»

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Самых лучших на конкурсе обязательно заметят. Кого-то даже могут пригласить на работу. А вот победителем в каждой из трех номинаций выйдет в полуфинал чемпионата. Он пройдет уже в следующем году.