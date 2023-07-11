Подмосковье 11 июля 2023, 14:31 Молодые исполнители выступили на фестивале хип-хоп-культуры в Солнечногорске

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Фестиваль Hip Hop Fusion прошел в Солнечногорске во второй раз. Десять молодых хип-хоп-исполнителей выступили на площадках в городском парке и на набережной озера Сенеж.

Фестиваль хип-хоп-культуры организовали творческое объединение «Сторона» и молодежный центр «Подсолнух». Участие в празднике приняли хип-хоп- и рэп-исполнители из Москвы и Подмосковья.

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«Выступление на площадке городского фестиваля дает исполнителю популярность и опыт взаимодействия с публикой», — рассказал основатель творческого объединения хип-хоп «Сторона» Анатолий Гусаров.

Кроме выступлений артистов, на фестивале прошли интерактивы со зрителями, конкурсы, розыгрыши и игры. Гости могли сделать роспись хной по телу, необычные прически, приобрести сумки ручной работы и поучаствовать в мастер-классах.

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