Подмосковье 19 марта 2024, 14:33 Молодые футболисты в Одинцове провели товарищеские матчи с Академией ЦСКА пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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Юные футболисты спортивной школы «Одинцово» продемонстрировали свой игровой потенциал во время визита в манеж ЦСКА. Команды игроков 2010-2015 годов рождения сыграли дружеские матчи со сверстниками из престижной футбольной академии столичного клуба.

Футбольные матчи прошли в рамках подготовки к чемпионату Московской области.

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«Цель этого дружеского визита — показать нашей молодежи как играют ребята одной из лучших футбольных академий страны, — пояснил руководитель спортшколы „Одинцово“ Владимир Леонтьев. — Для наших детей это был хороший, своевременный опыт. Мы благодарны академии ЦСКА за предоставленную возможность».

По результатам игр несколько спортсменов из Одинцово привлекли внимание тренеров ЦСКА и их пригласили на просмотр в ближайшее время. Высокий уровень подготовки в школе «Одинцово» позволяет их воспитанникам рассчитывать на места в составе ведущих профессиональных клубов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках реализации национального проекта «Спорт — норма жизни».

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