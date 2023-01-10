Подмосковье 10 января 2023, 18:52 Молодые активисты своими глазами увидели переработку отходов на мусорном полигоне в Коломне

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Представили молодежной общественной организации «Прорыв» из Московской области сходили на экскурсию на комплекс по переработке отходов «Юг» в Коломне. Молодые люди своими глазами увидели, каким образом мусор превращается во вторсырье.

В рамках реализации проекта «Стратег 2.0» сотрудники комплекса показали этапы переработки отходов: от заезда мусоровозов на территорию и взвешивания, до процесса брикетирования и компостирования.

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«Много внимания было уделено работе очистных сооружений. Благодаря им фильтрат очищается до воды, которая по свойствам ничем не отличается от речной и пригодна для рыбохозяйственных нужд», — сообщила руководитель проекта «Стратег 2.0» Диана Алумянц.

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На территории полигона специальная система контролирует качество воздуха. На момент проведения экскурсии она не обнаружила нарушений.

Проект «Стратег 2.0» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Подмосковья. Его целью является приобщение молодежи к раздельному сбору мусора и бережливому отношению к окружающей среде.

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