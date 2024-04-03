Подмосковье 03 апреля 2024, 13:34 Молодую женщину с инсультом спасли в больнице в Ступине Пресс-служба Минздрава МО

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В сосудистый центр Ступинской больницы поступила 31-летняя пациентка с признаками ишемического инсульта. Обследования выявили у нее окклюзию — закупорку тромбом среднемозговой артерии, которая снабжает кровью большую часть головного мозга. Подобное состояние грозило женщине летальным исходом.

Врачи приняли решение о проведении срочной операции. Пациентке удалили тромб в три миллиметра из левой среднемозговой артерии. После этого практически сразу к женщине вернулись подвижность и речь.

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«По нашим наблюдениям, инсульт сейчас значительно помолодел. Самые частые его появления связаны с генетическими факторами, врожденными аномалиями сердца и сосудов», — сообщил заведующий отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Петр Золотарев.

По словам врача, влияние оказывают и вредные привычки, например, курение, которым увлекалась пациентка. Сейчас жизни и здоровью женщины ничто не угрожает. Медики рекомендовали ей отказаться от курения и других вредных привычек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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