Подмосковье 14 декабря 2023, 09:23 Молодоженов в ЗАГСе Лобни поздравили с Днем Конституции Unsplash

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Илья и Антонина Фомины из Лобни зарегистрировали брак в День Конституции. Глава округа Игорь Демешко поздравил молодоженов со свадьбой в этот важный для страны день.

Государственный праздник теперь станет главной семейной датой для Ильи и Антонины Фоминых. Вскоре пара планирует взять квартиру в ипотеку и завести детей.

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«Задумываемся о будущем, хотим взять ипотеку. Я думаю, никаких проблем нет. Нам государство поможет, тем более есть программа „Молодая семья“», — поделился Илья.

Илья и Антонина познакомились пять лет назад. Свое будущее они связывают с Лобней, потому что любят свой город и гордятся им.

С днем бракосочетания молодоженов поздравил глава городского округа Лобня Игорь Демешко. Он напомнил, что ребята выбрали для свадьбы не обычный день, а День Конституции. Основному закону Российской Федерации 12 декабря исполнилось 30 лет.

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