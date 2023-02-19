Подмосковье 19 февраля 2023, 20:45 Молодому человеку с ДЦП из Подмосковья подарили мячи для игры бочча в рамках проекта «Мини-мечта»

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Создатель проекта «Мини-мечта» Руслан Коловский исполнил желание двадцатилетнего инвалида из Протвина и подарил ему дорогостоящие мячи для игры бочча. Об этом рассказала тренер мужчины Дария Ваганова.

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Илья Евтеев — инвалид с детства, в 16 лет он остался без родителей. Молодой человек занимался в спортшколе «Надежда» в Протвине, там Илью заметила тренер Дария Ваганова и предложила разрабатывать руки при помощи игры в бочча. Сама Дария — мастер спорта, призер чемпионата мира по армрестлингу.

«Илья занимался в нашем отделении адаптивной физкультуры при спортивной школе „Надежда“. Я понаблюдала за ним и предложила начать тренировки. Благодаря этому спорту я сама разработала руку. Это поможет и Илье. Нужны были дорогостоящие мячи, и мы обратились к создателю проекта „Мини-мечта“ Руслану Коловскому. Он исполнил нашу мечту. Теперь Илья сможет полноценно заниматься бочча, разрабатывать руки и даже участвовать в соревнованиях», рассказала Ваганова.

В рамках проекта «Мини-мечта» удалось исполнить желания уже более 250 детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье реализуется программа грантов для поддержки одаренных детей.

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