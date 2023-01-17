Подмосковье 17 января 2023, 15:17 Молодой предприниматель из Егорьевска открыл физкультурно-оздоровительный центр

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Предпринимателю из Егорьевска Илье Чудакову 22 года. В декабре 2021 года он открыл кабинет лечебной физкультуры и массажа, а уже сейчас молодой человек расширил бизнес, основав полноценный физкультурно-оздоровительный центр общей площадью более 100 квадратных метров.

Илья окончил медицинский колледж, после чего работал в молодежном центре инструктором. Молодой человек постоянно совершенствовал свои знания и способности, проходя различные курсы.

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«Центр включает в себя четыре кабинета и восемь специалистов. Здесь у нас есть все необходимое для особенных детей и взрослых», — отметил предприниматель.

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Он подчеркнул, что сегодня жители округа могут обратиться в центр за помощью к специалистам по адаптивной физической культуре и общефизической подготовке, а также к логопеду, дефектологу, психологу и психотерапевту.

Кроме того, центр занимается благотворительностью и поддерживает жителей округа: раз в неделю специалисты проводят бесплатные занятия для семей с детьми-инвалидами. Пока ребята играют и занимаются ЛФК, родители получают психологическую и консультационную помощь.

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