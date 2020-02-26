Будущее большой сцены. Молодой музыкант из Долгопрудного получил благодарность губернатора

Молодой музыкант из Долгопрудного Алексей Гордица получил благодарность губернатора Московской области. 16-летний аккордеонист прошел отборочный этап Международного конкурса Crescendo Competition — 2020 и выступил в Карнеги-холле в Нью-Йорке.

Источник фото: телеканал «360»

Карнеги-холл — культовое место для российского любителя классики. Его открыли в XIX веке концертом оркестра под управлением Петра Чайковского. А теперь там в рамках гала-концерта на своем аккордеоне играл наш Алексей из Подмосковья.

«Узнал от двоюродной сестры об этом конкурсе. За два дня до окончания срока подал заявку, отправил видео, и меня отобрали. Пришлось очень ускоренно делать визу, и все-таки ее дали. Передаю привет дедам! Они меня вдохновляют и поддерживают. Самые лучшие деды у меня!» — поделился эмоциями музыкант.

Андрей Воробьев пожелал Алексею, чтобы выступление на этой исторической сцене было только началом. И парень не останавливается. Под прицелом поступление в Московский государственный институт культуры.