Молодой дизайнер из подмосковной деревни принял участие в показе Mercedes-Benz Fashion Week

Показ коллекции 30-летнего дизайнера из Подмосковья Игоря Андреева состоялся на Mercedes-Benz Fashion Week-2021. Коллекция состоит из вязаных вещей, почти все дизайнер создавал вручную сам. Общался с новоиспеченной звездой мира моды корреспондент «360».

Игорь — из подмосковной деревушки Устье под Вереей Наро-Фоминкого округа, где он собственно и начинал вязать.

«Вообще вязание — это такая русская тема. И за счет вязания ты можешь изобрести какой-то свой узор. Ну и для меня — это язычество, всякая коляда, Иван Купала», — делится дизайнер Игорь Андреев.

Дизайнер поделился, что в основе коллекции — история про двух девушек. Они лесные нимфы, живут в городе. И вся коллекция посвящена тому, как лесные жители, эльфы, царевны-лебеди переезжают жить в город, отбрасывая все прекрасное, рассказывает Игорь Андреев. Сам Игорь тоже переехал в центр Москвы — но прекрасное не отбросил. И творит свои коллекции теперь там. А начинал под Наро-Фоминском — первую салфетку Андреев в 10 лет связал крючком и подарил маме.

Я связал, она осталась здесь. Я приехал, увидел, что она здесь такая потрепанная, старая, но ее не выбрасывают, потому что скоро она будет стоить миллионы Игорь Андреев дизайнер

Кстати, вязать Игорь начал практически вынужденно — в округе был единственный кружок по рукоделию и заняться было совершенно нечем.

И вот так Игорь «довязался» до высокой моды. Престижные показы, фото его моделей на обложках.

Кстати, для показа последней коллекции несколько вещей ему связала мама, стала соавтором. Сам Игорь вязать не прекращает. Это для него и работа, и медитация.

Поначалу Игорь и не собирался зарабатывать на этом. По специальности он — экономист. Но неожиданно его изделия стали покупать. Сначала друзья и знакомые, а потом уже и магазин стал брать его вещи на продажу. Ценник — почти заоблачный.

«Свитер с котиком стоит 28600, но это очень маленькая цена за ручное изделие, потому что свитер машинной вязки стоит 10-15 тысяч рублей. Свитер с петухом 31 или 32 тысячи, я точно не помню. Я думаю, сейчас будут еще больше брать», — говорит Игорь Андреев.

Синтетика и масс-маркет отступают. Натуральное снова в тренде и, судя по всему, будет только дорожать. Что позволяет говорить о радужных перспективах для молодых российских дизайнеров.