Подмосковье 04 июня 2023, 14:00 Молодогвардейцы Лосино-Петровского округа выбрали нового лидера

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В Лосино-Петровском участники движения «Молодая гвардия» выбрали нового руководителя местного отделения. Предыдущий председатель Александр Толмачев сложил полномочия.

«Я желаю верить в себя, никогда не сдаваться. Потому что жизнь — это не только победы, еще и проигрыши. Я тоже не с первого раза стал руководителем организации на региональном уровне. Но надо работать», — сообщил Толмачев.

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В итоге руководителем регионального штаба областного движения «Молодой гвардии» стала Диана Алумянц. Также члены организации избрали новых членов штаба и руководителя аппарата.

«Сегодня новый этап „Молодой Гвардии“ проходит в Лосино-Петровском. В маленьком, но уютном городе, в уютном красивом парке. Это очень радостно для нас. Мы готовы всегда поддерживать. Развивается город, развиваются площадки благодаря Андрею Воробьеву», — сообщил глава округа Сергей Джеглав.

В Подмосковье почти 10 тысяч молодогвардейцев. Во время пандемии коронавируса активисты помогали в госпиталях, пунктах вакцинации, доставляли продукты и необходимые вещи пенсионерам, которые находились в группе риска. Сегодня они содействуют жителям новых регионов и бойцам СВО.

Молодогвардейцы участвуют и в политической жизни региона. Например, 170 активистов зарегистрировалось в качестве кандидатов на предварительное голосование «Единой России».

«Для нас уже стало доброй традицией каждое предварительное голосование на этапе выборочного процесса, будь-то муниципальный, региональный или федеральный уровень участие молодежи. Тех активных ребят, которые желают развиваться, достигать успехов на том или ином уровне», — сообщил глава Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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