Подмосковье 18 сентября 2023, 14:21 Молодогвардейцы из Лобни выступят в финале всероссийского конкурса «Большая перемена» в октябре Unsplash

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Молодогвардейцы Елизавета Чибисова и Арина Заболотная успешно выступили в полуфинале всероссийского конкурса «Большая перемена». Теперь девушки будут представлять родной округ и Подмосковье на финале, который состоится в конце октября.

Елизавета и Арина продемонстрировали на конкурсе свои навыки командной работы и поиска нестандартных решений в сложных ситуациях. Также они прослушали образовательные лекции, поучаствовали в мастер-классах и тренингах.

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В финале девушек также ждет образовательная программа с решением кейсов и стратегической сессией. Завершится конкурс «Большая перемена» торжественной церемонией с участием приглашенных звезд.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал организовать в регионе новые технологические соревнования после «Битвы роботов».

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