Молодого человека, спасшего ребенка во время взрыва в Химках, выписали из больницы

В Химках выписали первого пострадавшего после взрыва в многоквартирном доме. Илья Смирнов, который спас ребенка из-под завалов, впервые вернулся на место ЧП.

Источник фото: телеканал «360»

Молодой человек вспомнил первые минуты после того, как прогремел взрыв. В это время он и его девушка только проснулись. Пара не успела осознать, что произошло, когда после сильного грохота в квартиру посыпались обломки стен и межэтажные перекрытия, а воздух наполнился дымом и строительной пылью.

Первым делом Илья вытащил из-под обломков подругу, закутал ее в одеяло. Сам не успел одеться, потому что услышал крик женщины из соседней квартиры, которая просила о помощи. Юноша, не задумываясь, побежал на помощь, выбил двери в квартире и обнаружил сильные разрушения. Первым из-под завалов молодой человек освободил раненного мужчину, после этого начал искать ребенка, который сильно кричал. О том, что ему самому угрожает опасность, Илья не думал.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на внушительный вес обломков плит, Илья Смирнов достал ребенка. Вскоре подоспели спасатели. Чтобы остановить распространение огня, Илья начал выбрасывать в выбитые окна загоревшиеся вещи и мебель. Это его в одном нижнем белье видели в окнах люди, которые наблюдали за происходящим.

Спасенный мальчик с тяжелыми травмами находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильное. К сожалению, мужчина погиб, получив травмы несовместимые с жизнью.

Илья и его девушка были госпитализированы. Она попала в реанимацию с сильными повреждениями головы и переломами. Илью также отвезли в больницу с ушибом головного мозга и переломом позвонка, который он получил, спасая людей из-под завалов. Совсем недавно его выписали для амбулаторного лечения.

Источник фото: телеканал «360»

Илья Смирнов снимал квартиру в Химках. Официально он зарегистрирован в Канске, где проживает его мать. В Москве и Подмосковье у молодого человека нет родственников. Все вещи и деньги сгорели во время пожара. Из-за временной нетрудоспособности у него нет возможности содержать себя и свою подругу, которая все еще госпитализирована, но уже переведена из реанимации в общую палату.

В настоящее время администрация Химок поселила молодого человека, как и других пострадавших от взрыва, в гостиницу. За ним наблюдают химкинские врачи.

Вместе с добровольцами он собрал для своей подруги все необходимое и отвез в больницу.