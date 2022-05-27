Молодежный студенческий форум «Поколение Z» открылся в Подмосковье

Форум «Поколение Z» стартовал на площадке Российского государственного университета туризма и сервиса в Пушкинском округе. В нем принимают участие около 500 студентов. Мероприятие открыл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В форуме принимают участие около 500 обучающихся и студентов из 61 образовательной организации со всего Подмосковья. На этой площадке можно в неформальной обстановке обсудить самые важные вопросы. Здесь удалось собрать и объединить самую активную часть молодёжи со всего Подмосковья. Я часто общаюсь со студентами и отлично знаю, что вы — абсолютно новое поколение. Здесь, на форуме, мы приходим к взаимопониманию, общаясь с молодежью, мы видим, что это коммуникативные, продвинутые молодые люди. Вы стремитесь к быстрым изменениям, преобразованиям, к развитию», — отметил Игорь Брынцалов.

Главной частью форума стали тематические секции. В них примут участие депутаты всех уровней, а также профильные эксперты.

«Ваше мнение точно будет услышано на самом высоком уровне, а предложения и инициативы смогут стать частью новых законопроектов», — сказал председатель Мособлдумы.

«Это прекрасная площадка для того, чтобы мы организовали контакт и взаимопонимание с молодежью. А для молодежи, в первую очередь, это уникальная возможность для молодых и талантливых ребят, показать свои знания, свои умения и наметить пути», — сказал глава г. о. Пушкинский Максим Красноцветов.

В течение дня студенты могли принять участие в работе пяти секций по науке, самоуправлению, предпринимательству, спорту и туризму. Им представили презентации федеральных и региональных молодежных организаций.