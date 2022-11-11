Подмосковье 11 ноября 2022, 17:31 Молодежный совет скорой помощи заработал в Подмосковье

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Молодежный совет создали на областной станции скорой помощи Подмосковья. В него вошли 16 сотрудников, среди которых фельдшеры, технические специалисты и врачи младше 35 лет.

Первый замглавы Минздрава Подмосковья Евгений Кустов встретился с советом. Он пояснил, что важно получать обратную связь от сотрудников скорой и слышать предложения и идеи, которые могут улучшить их работу.

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На встрече обсудили вопросы организации наставничества, образовательных курсов и борьбу с выгоранием на работе.

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Вступить в Молодежный совет могут сотрудники скорой помощи Подмосковья младше 35 лет. Для этого необходимо оставить онлайн-заявку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.