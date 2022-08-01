Молодежный слет в стиле фэнтези стартовал в Луховицах

Для молодежного слета «Новый горизонт — 2022» в Луховицах выбрали фэнтезийную тематику. За основу взяли трилогию «Властелин колец». В слете принимают участие самые активные волонтеры — их ждут квесты, мастер-классы и соревнования.

Источник фото: телеканал «360»

«Мероприятие веселое, молодежное, стиль фэнтези, всем известная трилогия „Властелин колец“. Вот сегодня вечером они пойдут искать кольцо всевластия», — рассказал глава г. о. Луховицы Сергей Тимохин.

Источник фото: телеканал «360»

Темой сказочного мира окутаны все события слета. Например, ребятам предстоит эпичная битва на мечах, а еще нужно будет разобраться в любимой игре гномов — метании шишек.

«Мы успеем и побегать, и потанцевать, и в квесты поиграть, и чего только не будет, и посиделки у костра — весь спектр эмоций за три дня люди точно в себя впитают», — отметил куратор молодежного слета «Новый горизонт — 2022» Михаил Волков.

Источник фото: телеканал «360»

Слет в этом году юбилейный. Он проходит в 10-й раз. На туристической базе ребята проведут три незабываемых дня. Здесь они отдохнут, обзаведутся новыми знакомыми и просто повеселятся.

Источник фото: телеканал «360»

Путевками в «Новый горизонт» администрация отблагодарила добровольцев, которые в пандемию, не считаясь с личным временем, помогали пожилым и одиноким людям.