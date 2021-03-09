Подмосковный патриотический центр «Авангард» начнет принимать девочек

9 марта вновь заработали смены в молодежном патриотическом центре «Авангард» в парке «Патриот». Власти Подмосковья реализовали этот масштабный проект вместе с Минобороны и Москвой — он продолжит расширятся в будущем. Вскоре центр может начать принимать не только мальчиков, но и девочек, которые заинтересованы военной тематикой.

Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с зампредами правительства региона. Он отметил, что сегодня шло обсуждение следующего этапа развития этого проекта.

«Цель — дать ребятишкам, детям, которым еще не исполнилось 18 лет, получить очень интересные полезные навыки, познакомиться друг с другом. <…> Мы видим огромный спрос: 15 тысяч человек на сегодняшний момент в год смогут патриотический лагерь посетить. Пока только мальчиков, но мы обсуждаем, чтобы и девчонки, которые увлекаются всем военным, интересным, смелым, тоже могли принять участие», — отметил глава региона.

Губернатор уточнил, что дирекция лагеря очень внимательно работает над программой, отвечая на запрос аудитории. Руководство старается, чтобы программа была интересной и полезной для маленьких гостей. В рамках «Авангарда» школьники смогут не только знакомится с единомышленниками, но и с пользой проводить время.

«Это и навыки, и элементы воспитания, и обмен новостями, навыками. Для этого на 50 тысяч квадратных метров есть все необходимое. Главы, я прошу вас внимательно подойти к тем, кто готов, кому интересно, кто горит желанием поехать туда. Ребят там ждут, и я очень надеюсь, что им вновь захочется туда вернуться. Я не сомневаюсь», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он добавил, что программа и дальше будет расширяться — в молодежном патриотическом центре станет больше спорта, военно-прикладных тем и просто интересного общения. Глава региона отметил, что сейчас парк «Патриот» набирает обороты. Он призвал глав Одинцовского округа обеспечить всем посетителям транспортную доступность — им должно быть удобно парковать машины и проводить время на территории парка.

«Эту работу мы совместно ведем с командами Министерства обороны. Очень интересные музейные исторические экспонаты там выставлены. Все это позволяет нам обогатить ребят новыми знаниями и навыками», — заключил Андрей Воробьев.