Подмосковье 30 ноября 2023, 14:51 Молодежный парламент Подмосковья разработал 49 инициатив за 13 лет Антон Чернов

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В Мособлдуме прошла сессия «Молодежный парламентаризм 21-го века: вызовы времени». На нем говорилось, что за 13 лет работы органа в регионе юные депутаты разработали 49 законодательных инициатив.

«Форум Московского областного молодежного парламента прошел в рамках празднования 30-летия Мособлдумы. Мероприятие объединило сотни молодых людей Подмосковья», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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«Говоря о взаимодействии молодежи с органами государственной власти, стоит упомянуть, что за 13 лет работы Московского областного молодежного парламента через него прошли 372 молодых парламентария, проведено 44 заседания», — заявил зампред Мособлдумы Олег Рожнов.

В сессии поучаствовали председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, депутаты Госдумы Геннадий Панин и Дарья Шестакова, а также министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«В регионе действуют 67 учреждений по работе с молодежью, 103 волонтерских центра, которые открыты в каждом муниципалитете», — сообщила Швелидзе.

По ее словам, ни в каком другом регионе страны нет такого большого количества молодежных движений и объединений. Например, действует движение «Волонтеры Подмосковья», которое активно поддерживает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Шестаковой, в Молодежный парламент при Госдуме входят руководители студенческих объединений. Всего в нем состоят 258 молодых людей.

Форум стал площадкой не только для получения новых знаний, экспертных мнений, но и дал возможность самим ребятам высказаться. Так, о своем проекте рассказала Елизавета Савасина из Королева. Девушка организовал кинопремию для роликов о законотворческой деятельности.

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