Подмосковье 27 ноября 2023, 14:47 Молодежный оркестр из Одинцова отпраздновал 5-летие пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Одинцовский молодежный оркестр отметил пятилетие. Ребята исполнили концертную программу на сцене Дома культуры «Горки-10».

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Музыкантов поздравил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Он пожелал коллективу вдохновения и творческих свершений.

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Репертуар у оркестрантов обширный: от классических композиций до современных и эстрадных произведений. Оркестр появился еще в 2018 году. С тех пор музыканты выступают на самых знаковых концертных площадках округа. Количество участников за годы совместного творчества выросло с 10 человек до 40.

Коллектив уже завоевал множество наград на различных конкурсах и фестивалях. Останавливаться на достигнутом музыканты не планируют. Следующим крупным выступлением будет гала-концерт XX Международного фестиваля детского исполнительного искусства «Москва встречает друзей».

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