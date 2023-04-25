Подмосковье 25 апреля 2023, 10:26 Молодежный конкурс красоты прошел в Звездном Городке

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Самую красивую, умную и талантливую девушку выбрали на конкурсе «Мисс Звездный Городок». В финале выступили пять участниц.

Перед финалом конкурса девушки прошли серьезную подготовку. Их обучали искусству дефиле, они участвовали в фотосессиях, работали со специалистами бьюти-сферы, постигали секреты публичных выступлений, улучшали свои вокальные и хореографические навыки.

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«Поскольку целевой аудиторией нашего конкурса является молодежь, девочки от 13 до 17 лет, мы хотим заложить в них идею о том, что каждый человек уникален. У каждого есть право и возможность найти себе место под солнцем, каждый может сделать это успешно», — поделилась организатор конкурса Елена Белова.

Конкурс «Мисс Звездный Городок» не проводился с 2019 года. Организаторы говорят, что нынешнее мероприятие — это возрождение традиций в округе.

«Это конкурс талантов, это конкурс творческий, конкурс, когда можно открыть в себе новые качества. Поэтому он получился очень красочным, интересным», — сказал глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский.

Результат выступления участниц определили по сумме баллов после всех состязаний. Победительницей конкурса стала Алиса Бондарева, она получила корону и титул «Мисс Звездный Городок». Все конкурсантки также получили подарки от спонсоров и организаторов, дипломы и наградные ленты.

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