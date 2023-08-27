Подмосковье 27 августа 2023, 13:36 Молодежный форум в Коломне собрал более 200 педагогов

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Более 200 педагогов поучаствовали в молодежном форуме «Я — педагог Коломны» в школе № 15. Участникам рассказали об имидже педагога, о развитии российского движения детей и молодежи. Наставниками выступили победители и лауреаты конкурсов профмастерства.

На мероприятии побывали педагоги из Луховиц, Зарайск, Серебряных Прудов и Каширы.

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«Много новых знакомств, интересных идей, которые воплощаю потом на своих уроках. На одном из мастер-классов создавали мультипликационный фильм, то есть мы сначала записывали голоса, потом мы создавали картинку, потом мы все соединяли. Это было интересно», — сообщила учитель школы № 15 Анна Колосова.

На форуме речь шла и о мерах поддержки, которые действуют в регионе по решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В первые три года молодые учителя получают доплату в размере шести тысяч рублей, а воспитатели по тысяче.

«Так называемые подъемные — это выплата 150 тысяч рублей. 50 тысяч специалист получает сразу по мере устройства на работу и оформления документов, и вторая часть этой поддержки, этого транша, она идет спустя два года работы — 100 тысяч рублей», — сообщила начальник управления образования администрации округа Янина Щеглова.

О первых результатах своей работы рассказали советники по воспитанию. В школах региона эти специалисты появились только в прошлом учебном году. Их главная задача — вовлекать детей во внеурочную деятельность. Например, участвовать в конкурсах. Их в течение учебного года проводится более 500.

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