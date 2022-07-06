Молодежный форум «Территория смыслов» стартовал в Солнечногорске

Мастерская управления «Сенеж» опять превратилась в «Территорию смыслов». На форуме в этом году две тысячи сто участников из разных уголков России, не считая онлайн-слушателей, здесь пройдут образовательные треки, дискуссии, спикер-сессии с лучшими ньюсмейкерами страны, и все это — в абсолютно новом формате.

«Представьте, допустим, управленцы, ребята, которые из федеральных органов власти либо представители молодежных правительств — и они будут здесь несколько дней жить с представителями силовых структур. Они будут общаться, они будут узнавать особенности деятельности одних и других, вместе заниматься в этих клубах, вместе решать задачи, вместе реализовывать проекты. Вот это большая идея, конечно, интересная», — сказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Вместо смен — теперь сообщества, которые, наконец, будут пересекаться между собой. Всего их семь — от «Образования» до «Политики». Первыми собрали урбанистов. Это философы, социологи, архитекторы, дизайнеры и студенты строй-университетов.

Участники услышали приветственные слова со сцены от Владимира Путина из уст первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Также для собравшихся прозвучала вдохновляющая речь от министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина. В качестве наставника для сообщества «Город» выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Смысл нашей жизни, мы о смыслах говорим — это движение. И это движение иногда встречает такие препятствия, такие сложности, что ты устаешь, у тебя просто опускаются руки, от этих стрессов, этих преодолений и ты думаешь — да нет, наверное, лучше этим не заниматься. Проходит время, и ты понимаешь, что это гораздо хуже. Когда ты пришел, у тебя нет никакой идеи, движухи, и ты не ставишь перед собой цели», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Каждое сообщество проведет на «Территории смыслов» 8 дней, постоянно сменяя друг друга. Форум будет длиться непрерывно целый месяц. За это время организаторы планируют «зажечь» ребят новыми идеями, которые они увезут в свои города. А 300 самых активных счастливчиков по итогу еще и отправят в поездки по России благодаря программе «Больше, чем путешествия». Присоединиться очно к участникам в этом году уже не получится, а вот онлайн — вполне возможно. Набор слушателей продолжается.

Ранее в Химках обсудили развитие медицины на форуме «Подмосковье. Здоровье».