Молодежный форум прошел в Шатуре

Молодежный форум «Большая Шатура» прошел в подмосковной Шатуре. Все мероприятия крутились вокруг темы патриотизма и добрых дел.

Участие приняли более 100 человек. На трехдневном марафоне участники работали над проектами, проводили дискуссии, лекции, тренинги и квесты.

Мария Филатова — волонтер со стажем. В оперативном штабе по коронавирусу она работала с первого дня пандемии. Девушка принимала и обрабатывала заявки от пожилых граждан и многодетных семей.

«Мне, как человеку, который поступил на медицинскую специальность, было необходимо поработать в условиях таких эпидемиологических, чтобы получить какой-то опыт», — рассказала Филатова.

Волонтер фонда «Старость в радость» Инна Кириллова вместе с единомышленниками посещает хосписы, отделения сестринского ухода и интернаты уже на протяжении трех лет. Она напомнила, что пожилые люди нуждаются в помощи не только в пандемию.

«Даже простой тазик, пластиковый тазик со снегом внутри, который лежачей бабушке можно поднести и сказать: „Вы знаете — снег, зима“», — отметила Кириллова.

На мастер-классе ребят учили правильно призывать в интернете к совершению добрых дел.

«Правил не существует абсолютно. Есть душа, есть любимое дело, есть желание рассказать о том, что ты делаешь, и привлечь к себе сторонников, чтобы их стало больше», — рассказала исполнительный продюсер видеопродакшен-студии Stob Films Полина Прохорова.

С участниками форума встретился глава городского округа Алексей Кирюхин. Он поделился планами по благоустройству в Шатуре. Масштабная стройка в 2020 году развернулась на набережной. В проекте числятся колонны и Андреевский крест. Молодые люди спрашивали мэра о будущем здания кинотеатра и интересовались планами на День города.

Кирюхин поблагодарил волонтеров за работу в условиях пандемии.

«Во-первых, они смелые, во-вторых, неравнодушные, в-третьих, они старательные, умные, патриотичные. Только всякие высокие эпитеты! Я сегодня ребят уже поблагодарил, они реально большие молодцы! Я знаю примеры, когда люди закрывались в квартирах, а они вышли и стали помогать», — заявил глава городского округа.

Среди спикеров лидеры молодежных сообществ, руководители волонтерских организаций, режиссеры.