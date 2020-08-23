facebook_pixel
    23 августа 2020, 18:19

    Молодежный форум прошел в Шатуре

    Алена Макаренко

    Молодежный форум «Большая Шатура» прошел в подмосковной Шатуре. Все мероприятия крутились вокруг темы патриотизма и добрых дел.
    Молодежный форум прошел в Шатуре

    Участие приняли более 100 человек. На трехдневном марафоне участники работали над проектами, проводили дискуссии, лекции, тренинги и квесты.

    Мария Филатова — волонтер со стажем. В оперативном штабе по коронавирусу она работала с первого дня пандемии. Девушка принимала и обрабатывала заявки от пожилых граждан и многодетных семей.

    «Мне, как человеку, который поступил на медицинскую специальность, было необходимо поработать в условиях таких эпидемиологических, чтобы получить какой-то опыт», — рассказала Филатова.

    Волонтер фонда «Старость в радость» Инна Кириллова вместе с единомышленниками посещает хосписы, отделения сестринского ухода и интернаты уже на протяжении трех лет. Она напомнила, что пожилые люди нуждаются в помощи не только в пандемию.

    «Даже простой тазик, пластиковый тазик со снегом внутри, который лежачей бабушке можно поднести и сказать: „Вы знаете — снег, зима“», — отметила Кириллова.

    На мастер-классе ребят учили правильно призывать в интернете к совершению добрых дел.

    «Правил не существует абсолютно. Есть душа, есть любимое дело, есть желание рассказать о том, что ты делаешь, и привлечь к себе сторонников, чтобы их стало больше», — рассказала исполнительный продюсер видеопродакшен-студии Stob Films Полина Прохорова.

    С участниками форума встретился глава городского округа Алексей Кирюхин. Он поделился планами по благоустройству в Шатуре. Масштабная стройка в 2020 году развернулась на набережной. В проекте числятся колонны и Андреевский крест. Молодые люди спрашивали мэра о будущем здания кинотеатра и интересовались планами на День города.

    Кирюхин поблагодарил волонтеров за работу в условиях пандемии.

    «Во-первых, они смелые, во-вторых, неравнодушные, в-третьих, они старательные, умные, патриотичные. Только всякие высокие эпитеты! Я сегодня ребят уже поблагодарил, они реально большие молодцы! Я знаю примеры, когда люди закрывались в квартирах, а они вышли и стали помогать», — заявил глава городского округа.

    Среди спикеров лидеры молодежных сообществ, руководители волонтерских организаций, режиссеры.

    Новости SMI.FM