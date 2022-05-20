Молодежный форум «Поколение Z» проведут в Подмосковье

На базе Российского государственного университета туризма и сервиса 27 мая пройдет Московский областной студенческий форум «Поколение Z».

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, как важно объединять и консолидировать студентов, формировать у них активную и созидательную жизненную позицию.

«На решение этих задач, прежде всего, и направлено проведение форума. При этом в нем примут участие депутаты Госдумы и нашего регионального парламента, представители профильных министерств, эксперты, общественники, которым не менее важно установить контакт с нашей молодежью, совместно работать над решением вызовов 21 века», — рассказал Брынцалов.

Целый ряд ведомств и общественных организаций заявлен среди участников форума. Федеральное агентство по делам молодежи, АНО «Россия — страна возможностей», Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание», Общественная палата Московской области и другие организации примут участие молодежном в форуме в Подмосковье.

В рамках мероприятия будут работать пять секций: «Студенческий туризм», «Студенческое научное общество», «Предпринимательство и занятость», «Студенческое самоуправление», «Студенческий спорт». Кроме того, в рамках форума участники смогут сдать зачет на нормы ГТО.

«Депутаты Московской областной Думы будут работать на специализированных секциях, чтобы совместно со студентами выработать новые подходы к молодежной политике. Более того, подготовленные по итогам работы форума резолюции будут иметь все шансы стать частью новых законопроектов», — сказал Игорь Брынцалов.

На территории Московской области в данный момент работает 118 профессиональных образовательных организаций и 68 вузов. В них обучается почти 200 тысяч человек.