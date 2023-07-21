Подмосковье 21 июля 2023, 22:50 Молодежный форум «Подмосковье — это мы» прошел в Красногорске Молодежный форум «Подмосковье — это мы» собрал более тысячи человек в Красногорске

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Более тысячи молодых людей приехали в Красногорск для участия в молодежном форуме «Подмосковье — это мы». Перед собравшимися выступили члены правительства Московской области, депутаты Госдумы и Мособлдумы. Они рассказали о главных изменениях, которые произошли в Московской области за последние 10 лет, а также обсудили инициативы в сфере молодежной политики.

Жители Московской области в возрасте от 14 до 35 лет проявляют активную гражданскую позицию по многим вопросам и проявляют себя в разных областях. Об этом заявила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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Она напомнила, что только в проекте основной костяк проекта «Волонтеры Подмосковья» составляют именно молодые люди. Поэтому главная задача команды губернатора — создать для них все условия для развития и самореализации

«Появляются современные парки и общественные пространства, развивается спортивная инфраструктура, модернизируется сектор здравоохранения, а инициативы молодежи находят реальную поддержку, в том числе, финансовую — в виде грантов», — отметила министр.

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что для оценки изменений жизни в Московской области достаточно назвать два показателя: в 2013 году в регионе жители семь миллионов человек, а сейчас более 10 миллионов.

«Люди едут к нам жить, и это главный показатель эффективной работы команды губернатора», — подчеркнул он.

На форуме также представили проект «Подмосковье — это мы». Его координатор Линара Самединова предложила участникам стать непосредственными участниками предстоящих выборов и выступить в роли наблюдателей. Кроме того, молодым людям рассказали о том, как в регионе впервые используют дистанционное электронное голосование.

«В Московской области проживает более двух миллионов молодых людей. Все они обладают активной гражданской позицией, которые могут и хотят участвовать в жизни и развитии региона. Нам нужно направить их, все объяснить и рассказать», — подчеркнула Линара Самединова, рассказывая о целях форума «Подмосковье — это мы».

Только докладами форум не ограничился. Для гостей организовали культурно-развлекательную программу с выступлениями артистов, кавер-группы и работой мастер-классов по народным художественным промыслом.

Участники форума приняли участие в росписи трехметровой матрешки. Эта акция может стать российским или даже мировым рекордом. Оценку даст специальная комиссия уже в ближайшее время.