Молодежный форум педагогов собрал 95 участников в Подмосковье

Молодежный форум «Я — педагог Подмосковья» стартовал в Чехове. Он собрал 95 участников. Это молодые учителя из 42 городских округов.

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что педагоги обменяются опытом и поделятся друг с другом лучшими практиками.

Привлечению молодых кадров мы уделяем особое внимание Ирина Каклюгина.

Она добавила, что за три дня форума участники улучшат свои навыки и узнают для себя что-то новое, обменяются опытом.

«У них будет [шанс] сформировать новые контуры работы с учетом инноваций», — отметила Каклюгина.

Подмосковье — это единственный в России регион, где есть льготная программа поддержки уникальных специалистов «Социальная ипотека». Она помогает упрощенно приобрести квартиру учителям, врачам, ученым, тренерам.