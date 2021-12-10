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    10 декабря 2021, 13:15

    Молодежный форум педагогов собрал 95 участников в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Молодежный форум «Я — педагог Подмосковья» стартовал в Чехове. Он собрал 95 участников. Это молодые учителя из 42 городских округов.

    Молодежный форум педагогов собрал 95 участников в Подмосковье | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что педагоги обменяются опытом и поделятся друг с другом лучшими практиками.

    Привлечению молодых кадров мы уделяем особое внимание

    Ирина Каклюгина.

    Она добавила, что за три дня форума участники улучшат свои навыки и узнают для себя что-то новое, обменяются опытом.

    «У них будет [шанс] сформировать новые контуры работы с учетом инноваций», — отметила Каклюгина.

    Подмосковье — это единственный в России регион, где есть льготная программа поддержки уникальных специалистов «Социальная ипотека». Она помогает упрощенно приобрести квартиру учителям, врачам, ученым, тренерам.