Подмосковье 30 ноября 2023, 22:15 Молодежный форум «Мы — Россия» пройдет в Наро-Фоминске с 30 ноября по 3 декабря Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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С 30 ноября по 3 декабря в Наро-Фоминске пройдет молодежный форум «Мы — Россия». Мероприятие соберет порядка 500 человек, в том числе из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Форум организует Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«У нас тесные связи с Донбассом, наши волонтеры регулярно ездят туда с помощью, ребята из ДНР и ЛНР приезжают к нам на патриотические мероприятия. И мы решили провести большое мероприятие, пригласить ребят со всех новых территорий к нам в гости», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

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В первый день форума ребята побывали в Главном храме ВС РФ и музее «Дорога памяти». В последнем представили свыше 33 миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны.

«К нам в Донецк приезжают „Волонтеры Подмосковья“, мы много и усердно работаем, помогаем бойцам, мирным жителям, много всего переживаем плечом к плечу», — сообщила Валентина Михайлюк из ДНР.

В другие дни с делегацией встретятся журналист ВГТРК, депутат Мособлдумы Андрей Медведев, советник руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко, военный обозреватель Даниил Безсонов и другие. В конце их ждет концерт с участием звезд.

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