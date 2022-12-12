Подмосковье 12 декабря 2022, 09:58 Молодежный форум «Мы — будущее» собрал более тысячи участников в Красногорске Автор фото: Константин Семенец.

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Представители молодежных организаций приняли участие в итоговом форуме Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Активисты получили возможность обсудить важные темы с известными спикерами.

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«Всех собравшихся здесь объединяют различные организации и структуры, в которых есть идеология, есть проекты и есть результат работы. Знаю, что многие из вас занимаются волонтерством. Эта деятельность в последние месяцы получила новые смыслы. Она спасает очень много жизней», — обратился к участникам слета заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Автор фото: Константин Семенец.

На форуме молодые люди получили возможность открыто обсудить все то, что стоит на повестке дня. Это и запуск собственного стартапа, и помощь бойцам, отправившимся защищать жителей Донбасса. Много говорили о нынешней политической ситуации и современных тенденциях мироустройства. Приглашенные спикеры отвечали на вопросы участников и высказывали свое мнение на этот счет.

Автор фото: Константин Семенец.

«События последних дней показывают, что параллельно идет культурная, информационная, психологическая война. Успех в ней прямо влияет на ход боевых действий в зоне СВО. Создать русскую культуру, которая была бы защищена извне — это наша боевая задача», — отметил блогер и публицист Владлен Татарский.

Автор фото: Константин Семенец.

В какой-то момент на связь с ребятами вышла военкор Надана Фридрихсон, которая находилась в Донецке.

«Я освещаю военную операцию с первого дня и меня до сих пор поражает, что местные люди не опустили руки, несмотря на нехватку воды, на прилеты. Ваши ровесники здесь полны какой-то удивительной энергии. Я уверена, что благодаря такому настрою мы безусловно победим», — такой посыл передала молодежи Надана.

Автор фото: Константин Семенец.

После завершения основной части форума, начался концерт. На сцене выступили молодые исполнители, прошедшие творческий отбор на креативном фестивале «Таврида.Арт». Музыкант из Донецка Аким Апачев стал одним из приглашенных артистов. Он представил премьеру песни «Они ушли», а также исполнил ставшую популярной композицию «Из Донецка с любовью».

Автор фото: Константин Семенец.

«В этом году наши молодые активисты принимали участие во всех важных акциях и мероприятиях: собирали «гуманитарку», ездили на Донбасс, провожали мобилизованных. Кроме федеральной повестки, ребята продолжают реализовывать проекты в Подмосковье. Они ведут за собой нашу молодежь, делают все, чтобы развивать наш регион. Огромное спасибо им за эту работу!» - подвела итоги форума министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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