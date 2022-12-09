Подмосковье 09 декабря 2022, 11:42 Молодежный форум «Я – педагог Подмосковья» стартовал в Балашихе

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Форум для молодых специалистов «Я – педагог Подмосковья» проходит в Московской области в третий раз. На этот раз — в Балашихе. Марафон педагогических идей направлен на повышение профессионального уровня молодых учителей.

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На форуме собралось более 200 участников из 37 городов Подмосковья. Программа мероприятия насыщенная. Уроки и мастер-классы по девяти предметам проводят лауреаты и победители конкурсов педагогического мастерства. У каждого есть возможность познакомиться с авторскими наработками, обменяться опытом и просто подружиться.

«Мы вообще в положении об этом мероприятии прописываем, что здесь педагоги участвуют до 35 лет включительно. Но в этом году мы пошли на хитрость: мы взяли наших товарищей из молодежного совета, которые уже вышли за рамки этого возраста, включили их в совет наставников. Они являются кураторами наших команд. У них есть возможность и поучаствовать, и научить коллег», — рассказала главный специалист Московской областной организации Общероссийского профсоюза образования Татьяна Петракова.

Форум «Я – педагог Подмосковья» продлится три дня. Каждый участник мероприятия получит сертификат, который добавит баллы педагогу на аттестации.

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