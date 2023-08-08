08 августа 2023, 14:45
Молодежный фестиваль ZolotovoFest прошел в Воскресенске
Молодежный фестиваль ZolotovoFest прошел в Воскресенске в 10-й раз. Он собрал рекордное количество участников.
Фестиваль проводится на Голубом озере в деревне Золотово каждый год. Гости праздника участвуют конкурсах и мастер-классах.
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«Что сегодня мы предлагаем: для детей — интерактивы, мастер-классы, игровые программы. Для молодежи и взрослых — безудержная дискотека», — рассказала организатор фестиваля Ольга Якимова.
Ярким событием стал фестиваль красок холи. Также прошли танцевальные флешмобы и творческие мастерские. Независимо от возраста каждый желающий мог найти себе занятие по душе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.
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