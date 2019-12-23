Бег в костюмах. Новогодний молодежный фестиваль провели в Балашихе

В Балашихе прошел молодежный фестиваль в преддверии Нового года. Начался он с семейного костюмированного забега.

Источник фото: телеканал «360»

На праздник пришли примерно две сотни человек. Организаторы проверили все костюмы и отправили на разминку. Все-таки температура на улице — не плюсовая. Потом на старте собрались Тигр, Снегурочка, Человек-паук и другие персонажи.

Разумеется, за участие в забеге выдавали призы. За самый смелый костюм получил Александр Черкасов. Как оказалось, случайно.

Источник фото: телеканал «360»

«Вообще, я заказывал костюм с AliExpress. Мне должна была прийти акула, но пришел осел. Все говорят „осел“, но я говорю „акула“» — поделился Александр.

Также участники забега боролись за сертификаты на посещение бассейна и проведение фотосессии. Но на этом соревнование не закончились. Самые отважные отправились на дистанцию 2020 метров.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, забег на улице Заречной состоится и в самом начале каникул — 2 января. Приглашают всех, кого новогодняя ночь не выведет из строя.