Подмосковье 30 августа 2023, 17:26 Молодежный фестиваль «Поколение-М» прошел в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Фестиваль «Поколение-М» провели на площадке вблизи молодежного центра «Импульс» в Мытищах. Для гостей праздника подготовили выступление кавер-группы, бармен-шоу, интерактивные игры и дискотеку. Также прошло награждение победителей премии главы округа.

Участники фестиваля сыграли в настольный хоккей, приставку и дженгу. Все желающие могли угоститься безалкогольными коктейлями и сладостями.

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Важной частью фестиваля стало награждение победителей премии главы городского округа «Мы — Мытищи». На конкурс подали 40 заявок в четырех номинациях: «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание», «Волонтерство и благотворительность», «Творчество и духовное наследие», «Прорыв года». Авторы восьми лучших проектов получили от 100 до 200 тысяч рублей.

«Я уверена, что эта премия станет у нас ежегодной. Поэтому все, кто хочет себя попробовать, — дерзайте, составляйте свои новые уникальные проекты, и у вас обязательно все получится», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о молодежных проектах региона.

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