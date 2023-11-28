Подмосковье 28 ноября 2023, 13:18 Молодежный фестиваль «Яркий Я» пройдет в Серпухове 2 декабря https://welcome.mosreg.ru/

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Молодежный фестиваль «Яркий Я» пройдет во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове 2 декабря. Участники выступят в пяти номинациях.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, молодые люди представят вокальные, хореографические и другие номера. Все участники и победители получат призы.

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Фестиваль проводят в Серпухове с 2014 года. он направлен на поиск талантов среди молодежи и их популяризацию.

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