28 ноября 2023, 13:18
Молодежный фестиваль «Яркий Я» пройдет в Серпухове 2 декабря
Молодежный фестиваль «Яркий Я» пройдет во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове 2 декабря. Участники выступят в пяти номинациях.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, молодые люди представят вокальные, хореографические и другие номера. Все участники и победители получат призы.
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Фестиваль проводят в Серпухове с 2014 года. он направлен на поиск талантов среди молодежи и их популяризацию.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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