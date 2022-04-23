Молодежный дискуссионный форум провели в Лосино-Петровском

Молодежный форум представлял собой площадку, где молодые люди смогли в рамках неформального общения рассказать о себе и поделиться своими планами.

Молодые люди не только общались друг с другом, но также слушали лекции от предпринимателей, политических и общественных деятелей округа.

Руководитель проекта «Волонтеры культуры» Елена Белая рассказала о том, что за год существования движения, собрана сильная команда. Ребята проводят праздники во дворах, помогают на общегородских мероприятиях. На форуме Елена поделилась новыми проектами и идеями.

«Когда у тебя есть возможность напрямую об идее сказать и увидеть отклик, это дает тебе стимул двигаться дальше и реализовывать проекты», — сказала Елена.

Модератор молодежного форума «Мой выбор» Игорь Коновалов отметил, что в молодежной среде много разных течений.

«Легко заблудиться, запутаться. Задача наша, молодежи в нашем городе, и мы ее успешно реализуем, все-таки направить в правильное русло. И информировать о том, что происходит в стране, мире и в городе, в частности», — сказал Коновалов.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав подчеркнул, что на форуме обсудили важные вопросы.

«Заряжаюсь энергией, открытостью молодежи и честностью. Сегодня мы важные моменты обсуждали — подход к работе с жителями. Важность того, что молодежь вовлекалась в этот процесс. Открытость. Житель всегда прав и работаем на результат. Наша задача: как можно больше вовлечь этих честных, открытых людей в процесс», –поделился Джеглав.