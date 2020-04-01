Молодежные центры Подмосковья запустили дистанционное обучение

На новый формат работы центры переходят из-за пандемии. Образовательные учреждения временно закрыли, но ученикам стараются организовать доступ к программам.

Это новый формат для многих образовательных центров. Такой подход обеспечит сотрудников ЦМИТ работой в безопасном режиме, а также вовлечет и ребят в познавательные программы во время самоизоляции Наталья Егорова министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Дистанционное обучение активно реализуют в таком центре во Фрязине. Новый формат там начали тестировать по некоторым программам еще с начала года.

И центр «Призма» в Котельниках приступил к онлайн-курсам по направлению 3D-моделирование, а также педагоги начали записывать видеоуроки на разные темы и выкладывать их на YouTube.

Центр молодежного инновационного творчества «Жуковский» открывает доступ к онлайн-обучению с видеоматериалами для учеников и дистанционным урокам по программированию.

В Одинцове центр «РОБОЛАТОРИЯ» подготовил краткосрочные курсы по робототехнике, 3D-моделированию и многим другим направлениям для детей и взрослых.

Остальные такие центры в Московской области тоже вводят сейчас дистанционное обучение. Некоторые сталкиваются с проблемами по оборудованию или программному оснащению, но постепенно задачи решают.

Правительство сообщило, что продолжит программу развития ЦМИТ в области. В 2020 году запланировали открыть четыре новые площадки.