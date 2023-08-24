Подмосковье 24 августа 2023, 12:15 Молодежные программы и новые спектакли представят в Лобне ко Дню города пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Лобня отпразднует свое 62-летие 2 сентября. Ко Дню города подготовили масштабную программу с концертами, выставками, мастер-классами и спектаклями.

Праздничные мероприятия продлятся с 30 августа по 9 сентября. Так, в микрорайоне Восточный 30 сентября пройдет концерт творческих коллективов «С Днем рождения, любимый город!».

В микрорайоне Южный торжества пройдут 1 сентября, а в Художественной галерее Лобни откроется выставка объединения живописцев «Черная собака».

Основные мероприятия ко Дню города пройдут 2 сентября. В парке культуры и отдыха с 12:00 начнутся мастер-классы и концерты творческих коллективов, будут работать спортивные аттракционы и ярмарка.

Также пройдет молодежный творческий марафон от библиотек города и вернисаж художников и ремесленников на улице Ленина. Специальную программу подготовят в Музее истории города и в микрорайоне Красная поляна.

Концерты также пройдут на площади вблизи дома культуры «Луговая» 3 сентября и центра «Депо» — 5 сентября. Театр «Куклы и люди» покажет премьеру спектакля «Фауст» 6 сентября. А театр «Камерная сцена» откроет сезон постановкой «Ревизор» 9 сентября.

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