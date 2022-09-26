Молодежные проекты и борьбу с лесными пожарами обсудили депутаты Московской и Рязанской областных дум | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 19:40 Поделиться Telegram

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Viber Молодежные проекты и борьбу с лесными пожарами обсудили депутаты Московской и Рязанской областных дум

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Московская областная дума подписала соглашение о сотрудничестве с Рязанской областной думой. Новый документ откроет множество возможностей для общей работы, чтобы вместе продвигать законодательные инициативы на федеральный уровень.

Делегация Рязанской областной думы специально для работы над этим документом приехала в Подмосковье. Кроме того, депутаты обменялись опытом, когда проводились дискуссии в парламенте.

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«Наши регионы имеют протяженную общую границу, серьезные экономические связи, множество совместных вопросов. Поэтому очень правильно и своевременно, что мы имеем возможность усилить и расширить взаимодействие наших парламентов», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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На заседании отмечалось, что у двух регионов есть множество направлений, в которых они могут совместно развиваться. Сотрудничество поможет усилить экономики обоих субъектов, развить и улучшить в них социальную стабильность. Появится возможность более оперативно принимать решения по некоторым законодательным проектам. У коллег из соседних субъектов есть шанс перенять интересный и полезный опыт, который станет толчком к развитию партнерства между регионами.

Некоторые из тем, которые обсуждались на заседании, — это борьба с лесными пожарами, агротуризм, поддержка бизнеса и работа с молодежью. Дискуссии вышли очень живыми и наполненными, кроме того, они привели к значительным результатам. Депутаты смогли обменяться проверенными временем практиками, очень полезными для своих коллег. Например, о том, как готовить лесных дружинников, которые оперативно тушат лесные пожары. Важной темой стала также работа с молодежью, программе по поддержке молодых специалистов, формирование полезных для общества студенческих отрядов.

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