Молодежные команды вновь сразились в Артбаттле в Электроуглях

Команда подмосковного колледжа Энергия «Мы» приняла участие в Артбаттле в Электроуглях. Творческие задания студенты готовили в перерывах между лекциями, а текст и выступление придумали за один вечер. Все на одном дыхании — как и сам выход на сцену.

Командный конкурс Артбаттл в Электроуглях проходит второй раз. Но уже — заявка на успех. А все потому что затея молодежная.

А мы все понимаем, что это креатив, новые веяния, свежие идеи. Это всегда интересно, популярно. <…> Идея пришла сделать командный конкурс, не единичный — мы знаем, что такое подростковый возраст Яна Терновая Заместитель директора по культурно-досуговой деятельности ЦКИ города Электроугли

Вместе, в команде, ребятам проще выступать и творить. Это и общение, и совместные новые идеи. Так они больше раскрываются, свободно себя чувствуют. А значит, потенциал креатива очень высок.

Всего в состязании участвовали пять команд, который выполняли несколько заданий. Первое — визитка: ребята рассказали о себе в формате видео. Второе — домашнее задание, которое не ограничивало творчество участников. Выполнить его можно было, используя в се виды искусства: театр, хореография, вокал. И третий, самый зажигательный этап — импровизация. Дальше — настоящий рэп-баттл, причем на стихи и отрывки из произведений.

В конкурсе принимают участие молодежные команды от 12 до 18 лет. Сейчас это, в основном, команды из Электроуглей. Но организаторы уверены, что в следующий раз присоединятся участники из других городов Подмосковья.