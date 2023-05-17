Подмосковье 17 мая 2023, 13:48 Молодежные коллективы наградили на театральном фестивале «Русская классика» в Лобне

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Молодежный блок международного театрального фестиваля «Русская классика» завершился в Лобне. Главный приз разделили пять коллективов из Москвы, Запрудни, Лобни и Химок.

Призы фестиваля получили театральный коллектив детского сада «Сказка» в Лобне, театр православной школы искусств «Камертон» из Москвы, Московский театральный колледж имени Филатова и Народный молодежный театр «В! смысле» из Химок.

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Кроме того, жюри отметило театр «Пьеса» из школы № 5 в Лобне. Ребята представили постановку «Не в свои сани не садись». Школьники победили в номинациях за лучшую мужскую и женскую роли, а также в номинации «Его величество Актер».

«Сложно сравнивать театральную студию, где играют дошкольники, с театральным колледжем. Поэтому мы решили поощрить всех тех, кто достоин», — отметил член жюри Валерий Жоров.

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