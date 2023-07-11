Подмосковье 11 июля 2023, 08:14 Молодежные активисты и волонтеры провели встречу в центральном парке Лобни

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Открытое собрание молодежного актива прошло в центральном парке культуры и отдыха Лобни. Ребята обсудили волонтерство и командообразование.

Небольшая образовательная беседа завершилась дружескими посиделками. Ребята спели песни под гитару и поделились интересными историями.

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Следующая такая встреча пройдет на затейной поляне в центральном парке культуры и отдыха города Лобня 14 июля в 16:00. Присоединиться может любой желающий.

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