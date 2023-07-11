11 июля 2023, 08:14
Молодежные активисты и волонтеры провели встречу в центральном парке Лобни
Открытое собрание молодежного актива прошло в центральном парке культуры и отдыха Лобни. Ребята обсудили волонтерство и командообразование.
Небольшая образовательная беседа завершилась дружескими посиделками. Ребята спели песни под гитару и поделились интересными историями.
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Следующая такая встреча пройдет на затейной поляне в центральном парке культуры и отдыха города Лобня 14 июля в 16:00. Присоединиться может любой желающий.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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