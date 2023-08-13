Подмосковье 13 августа 2023, 22:23 Молодежную встречу с пенной вечеринкой организовали в Звездном городке

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В Звездном городке провели праздник для юных жителей. Для полного погружения в атмосферу беззаботного праздника организаторы подготовили зажигательную музыку, конкурсы и викторины.

«Цель сегодняшнего мероприятия — еще больше их сплотить, объединить. Чтобы они пообщались и повеселились вместе с нами на площадке праздника», — сообщила заведующая молодежным сектором Дома космонавтов Светлана Колтовских.

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Участники посоревновались на звание лучшего танцора и сразились в интеллектуальном батле. Затем ребята одновременно запустили разноцветный порошок в воздух, чтобы окрасить себя и всех вокруг. По законам развлекательного жанра далее последовала пенная вечеринка.

Краски немного «поплыли», но окончательно смывать их пришлось уже дома — под душем. А вот заряд отличного настроения теперь ничем не смыть — еще долго будет помнится этот день участникам молодежного праздника.

«Мне очень понравилось на этом празднике прекрасном. Пенная вечеринка просто огонь», — сообщил гость мероприятия Роман Зайцев.

Мероприятие организовал молодежный сектор Дома Космонавтов и волонтерский центр «Путь добра» при поддержке главы округа Евгения Баришевского.

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