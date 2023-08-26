Подмосковье 26 августа 2023, 15:32 Молодежное антикафе появится в НПО «Энергомаш» в Химках Фото: администрация Химок

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В НПО «Энергомаш» имени академика Глушко в Химках появится уютное антикафе на 50 человек. Пространство будут использовать для досуга и отдыха, рассказала начальник управления обучения и развития персонала Елена Пантелеева.

В помещении есть рабочая зона, мини-кухня, зона отдыха с телевизором и видеопроектором. В нем коллектив сможет в неформальной обстановке обсуждать фильмы, проводить встречи по интересам, играть в настольные игры и проводить семейные праздники.

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Первый сбор молодежи предприятия в новой зоне запланировали на сентябрь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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