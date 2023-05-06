Подмосковье 06 мая 2023, 13:02 Молодежная волейбольная команда «Заречье-Одинцово» вошла в топ-10 по итогам чемпионата России ВК «Заречье-Одинцово»

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Волейбольная команда «Заречье-Одинцово» по итогам чемпионата России молодежной лиги сезона 2022–2023 годов вошла в число 10 лучших команд турнира. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Волейболистки заняли восьмое место. Обновленный состав коллектива впервые принимал участие в матчах такого уровня.

Команда из Одинцова одержала 15 побед и 11 раз потерпела поражение.

«Таким образом команда „Заречье-Одинцово“ заняла промежуточное девятое место и получила право сыграть в матчах за 7-9 места чемпионата», — уточнили в министерстве.

В играх за места с седьмого по девятое соперниками подмосковных волейболисток стали «Енисей-2» из Красноярска, «Динамо-РЦСП» из Краснодара и «Спарта-2» из Нижнего Новгорода. За шесть встреч на поле «Заречье-Одинцово» одержала четыре победы и два раза проиграла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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