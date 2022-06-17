Молодежная организация Подмосковья получила грант президента РФ на развитие гражданского общества
Фонд президентских грантов выделил 3,8 миллиарда рублей на поддержку более 1800 некоммерческих организаций. Лауреатом стало региональное отделение «Российских Студенческих Отрядов» с проектом форума «В_ПЕРСПЕКТИВЕ».
Образовательный проект объединит комплекс мероприятий для лидеров штабов образовательных организаций, которые занимаются повышением уровня профессиональных и управленческих навыков. Форум создаст условия для самореализации молодежи России, займется стимуляцией трудовой деятельности. Глава регионального министерства информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе отметила, что организация имеет большие перспективы.
«Я рада, что наши молодежные организации получают поддержку на таком высоком уровне. Ребята проделывают большую работу и имеют серьезный потенциал для будущего развития движения. Благодаря форуму „В_ПЕРСПЕКТИВЕ“ Московская область примет гостей из Центрального федерального округа, где наши студенты смогут познакомиться с ребятами из других регионов, обменяться с ними опытом и завести новых друзей», — отметила Швелидзе.
Форум включит в себя воркшопы, лекции и мастер-классы, треннинги и другие образовательные мероприятия. Участники улучшат свои управленческие навыки и лидерские качества, обменяются опытом и разработают стратегию развития студенческих отрядов ЦФО.