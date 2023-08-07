Подмосковье 07 августа 2023, 15:00 «Молодежи удобно голосовать не выходя из дома». Главврач Наро-Фоминского перинатального центра Кещьян — о плюсах ДЭГ Главврач Наро-Фоминского перинатального центра отметила преимущества ДЭГ Телеканал «360»

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Выборы губернатора Московской области пройдут с 8 по 10 сентября. По словам главного врача Наро-Фоминского перинатального центра Людмилы Кещьян, в этом году многие жители региона наверняка захотят воспользоваться возможностью проголосовать дистанционно.

«Эта возможность очень важна не только для взрослых граждан, но и для молодежи. Потому что мы все понимаем, что подрастающему поколению удобно выбрать лидера региона не выходя из дома. Я лично выбираю дистант, потому что это очень удобно», — отметила доктор.

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Также Кещьян добавила, что на протяжении многих лет дни выборов являются большим праздником для всех жителей региона.

Общественная палата Московской области обеспечит наблюдение за выборами на всех участках в единый день голосования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах. Также от ЛДПР в избирательной кампании примет участие Кирилл Жигарев, от КПРФ — Александр Наумов, а от партии «Справедливая Россия» — Анатолий Никитин.

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